Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı03 Şubat 2019 Pazar 15:52
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 20. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Kozan Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Erzin Belediyespor: 1-0
Erbaaspor-Şile Yıldızspor: 3-1
Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
Gebzespor-Batman Petrolspor: 0-2
Silivrispor-Yomraspor: 1-2
2. Grup
Pazarspor-Düzcespor: 0-2
Osmaniyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-2
Kemerspor 2003-Karşıyaka: 2-3
Kırşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1
Kızılcabölükspor-Yeni Orduspor: 3-1
3. Grup
Anagold 24 Erzincanspor-Bağcılarspor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Yeni Çorumspor: 0-2
1461 Trabzon-Karacabey Belediyespor: 0-2
Payasspor-Serik Belediyespor: 1-1
Gölcükspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1
Turgutluspor-Kocaelispor: 1-2
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