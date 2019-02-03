Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 20. hafta maçları sona erdi. Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle: 1. Grup Kozan Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 0-0 Nevşehir Belediyespor-Erzin Belediyespor: 1-0 Erbaaspor-Şile Yıldızspor: 3-1 Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1 Gebzespor-Batman Petrolspor: 0-2 Silivrispor-Yomraspor: 1-2

2. Grup Pazarspor-Düzcespor: 0-2 Osmaniyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-2 Kemerspor 2003-Karşıyaka: 2-3 Kırşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1 Kızılcabölükspor-Yeni Orduspor: 3-1

3. Grup Anagold 24 Erzincanspor-Bağcılarspor: 1-0 Fatsa Belediyespor-Yeni Çorumspor: 0-2 1461 Trabzon-Karacabey Belediyespor: 0-2 Payasspor-Serik Belediyespor: 1-1 Gölcükspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1 Turgutluspor-Kocaelispor: 1-2



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