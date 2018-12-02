Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 15. hafta, bir maç dışında tamamlandı02 Aralık 2018 Pazar 15:52
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 15. hafta, tek maç dışında sona erdi.
Haftanın son maçında 2. Grup'ta Elaziz Belediyespor ile Düzcespor yarın karşı karşıya gelecek.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Erbaaspor: 2-0
Artvin Hopaspor-Yomraspor: 0-0
Kozan Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Şile Yıldızspor: 3-1
2. Grup:
Van Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Osmaniyespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Kırşehir Belediyespor-Pazarspor: 2-1
Kemerspor 2003-Yeni Orduspor: 2-1
Karşıyaka-Adıyaman 1954: 2-1
Esenler Erokspor-Bergama Belediyespor: 4-3
3. Grup:
Anagold 24 Erzincanspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-3
Fatsa Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-0
1461 Trabzon-Bağcılarspor: 1-1
Karacabey Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare: 0-1
Gölcükspor-Bucaspor: 1-1
Muğlaspor-Diyarbekirspor: 3-0
Çorum Belediyespor-Cizrespor: 1-0
Ankara Adliyespor-Kocaelispor: 0-1
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