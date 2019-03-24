Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Ligde 28. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü zirveye yerleşti24 Mart 2019 Pazar 17:25
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.
Kırmızı Grup'ta deplasmanda BAK Spor'u 7-0 yenen Menemen Belediyespor, liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta 28. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Sarıyer, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 2-0 yenildi ve liderliği kaybetti. Deplasmanda Bayrampaşa'yı 4-0 mağlup eden Keçiörengücü ise liderlik koltuğuna oturdu.
Gruplarda 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|28
|18
|7
|3
|64
|32
|32
|61
|2.
|TUZLASPOR
|28
|16
|7
|5
|52
|17
|35
|55
|3.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|28
|14
|10
|4
|52
|22
|30
|52
|4.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|28
|16
|4
|8
|42
|30
|12
|52
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|28
|14
|7
|7
|40
|29
|11
|49
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|28
|12
|6
|10
|35
|31
|4
|42
|7.
|PENDİKSPOR
|28
|11
|8
|9
|40
|37
|3
|41
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|28
|10
|7
|11
|36
|40
|-4
|37
|9.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|28
|9
|9
|10
|29
|34
|-5
|36
|10.
|KIRKLARELİSPOR
|28
|9
|7
|12
|37
|35
|2
|34
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|28
|9
|7
|12
|29
|38
|-9
|34
|12.
|BAK SPOR
|28
|8
|10
|10
|31
|46
|-15
|34
|13.
|TARSUS İDMANYURDU
|28
|8
|9
|11
|34
|45
|-11
|33
|14.
|FETHİYESPOR
|28
|5
|13
|10
|28
|33
|-5
|28
|15.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|28
|7
|7
|14
|34
|48
|-14
|28
|16.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|28
|4
|12
|12
|37
|54
|-17
|24
|17.
|TOKATSPOR
|28
|4
|10
|14
|22
|37
|-15
|22
|18.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|5
|7
|16
|24
|57
|-33
|22
- Beyaz Grup
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
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