Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Ligde 28. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü zirveye yerleşti



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.

Kırmızı Grup'ta deplasmanda BAK Spor'u 7-0 yenen Menemen Belediyespor, liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta 28. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Sarıyer, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 2-0 yenildi ve liderliği kaybetti. Deplasmanda Bayrampaşa'yı 4-0 mağlup eden Keçiörengücü ise liderlik koltuğuna oturdu. Gruplarda 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MENEMEN BELEDİYESPOR 28 18 7 3 64 32 32 61 2. TUZLASPOR 28 16 7 5 52 17 35 55 3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 28 14 10 4 52 22 30 52 4. FATİH KARAGÜMRÜK 28 16 4 8 42 30 12 52 5. ŞANLIURFASPOR 28 14 7 7 40 29 11 49 6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 28 12 6 10 35 31 4 42 7. PENDİKSPOR 28 11 8 9 40 37 3 41 8. SİVAS BELEDİYESPOR 28 10 7 11 36 40 -4 37 9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 28 9 9 10 29 34 -5 36 10. KIRKLARELİSPOR 28 9 7 12 37 35 2 34 11. KAHRAMANMARAŞSPOR 28 9 7 12 29 38 -9 34 12. BAK SPOR 28 8 10 10 31 46 -15 34 13. TARSUS İDMANYURDU 28 8 9 11 34 45 -11 33 14. FETHİYESPOR 28 5 13 10 28 33 -5 28 15. BANDIRMASPOR BALTOK 28 7 7 14 34 48 -14 28 16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 28 4 12 12 37 54 -17 24 17. TOKATSPOR 28 4 10 14 22 37 -15 22 18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 28 5 7 16 24 57 -33 22



- Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KEÇİÖRENGÜCÜ 28 19 6 3 52 22 30 63 2. YILPORT SAMSUNSPOR 28 19 4 5 47 20 27 61 3. SARIYER 28 18 6 4 51 25 26 60 4. KASTAMONUSPOR 1966 28 18 4 6 48 19 29 58 5. SAKARYASPOR 28 16 8 4 46 22 24 56 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 28 13 6 9 41 27 14 45 7. İNEGÖLSPOR 28 13 5 10 38 35 3 44 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 28 11 7 10 36 30 6 40 9. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 28 12 4 12 42 41 1 40 10. EYÜPSPOR 28 10 7 11 37 34 3 37 11. NİĞDE ANADOLU 28 9 7 12 34 36 -2 34 12. UTAŞ UŞAKSPOR 28 7 12 9 34 27 7 33 13. GÜMÜŞHANESPOR 28 7 12 9 34 34 0 33 14. HACETTEPE 28 7 9 12 38 45 -7 30 15. ANKARA DEMİRSPOR 28 5 6 17 26 45 -19 21 16. BAYRAMPAŞA 28 4 8 16 20 43 -23 20 17. MANİSASPOR 28 3 3 22 26 82 -56 -3 18. GAZİANTEPSPOR 28 3 2 23 11 74 -63 -25



Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.





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