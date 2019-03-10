Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Ligde 26. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 26. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi. Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu. Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğunda kaldı. Gruplarda 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MENEMEN BELEDİYESPOR 26 16 7 3 56 32 24 55 2. FATİH KARAGÜMRÜK 26 16 4 6 42 26 16 52 3. TUZLASPOR 26 15 6 5 48 15 33 51 4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 12 10 4 46 22 24 46 5. ŞANLIURFASPOR 26 12 7 7 34 29 5 43 6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 26 10 6 10 31 30 1 36 7. PENDİKSPOR 26 9 8 9 35 36 -1 35 8. KAHRAMANMARAŞSPOR 26 9 7 10 27 31 -4 34 9. SİVAS BELEDİYESPOR 26 9 7 10 31 36 -5 34 10. BAK SPOR 26 8 10 8 30 37 -7 34 11. KIRKLARELİSPOR 26 9 6 11 36 33 3 33 12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 26 8 9 9 27 31 -4 33 13. TARSUS İDMANYURDU 26 7 9 10 31 42 -11 30 14. BANDIRMASPOR BALTOK 26 7 6 13 31 42 -11 27 15. FETHİYESPOR 26 4 13 9 26 31 -5 25 16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 26 4 11 11 33 48 -15 23 17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 26 5 6 15 22 51 -29 21 18. TOKATSPOR 26 3 10 13 20 34 -14 19



- Beyaz Grup Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KEÇİÖRENGÜCÜ 26 18 5 3 48 22 26 59 2. SARIYER 26 17 6 3 48 22 26 57 3. YILPORT SAMSUNSPOR 26 17 4 5 43 20 23 55 4. KASTAMONUSPOR 1966 26 17 3 6 46 19 27 54 5. SAKARYASPOR 26 15 7 4 44 22 22 52 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 26 13 6 7 39 22 17 45 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 26 12 3 11 40 37 3 39 8. İNEGÖLSPOR 26 11 5 10 31 33 -2 38 9. AMED SPORTİF FAALİYETLER 26 10 7 9 33 26 7 37 10. EYÜPSPOR 26 9 7 10 34 31 3 34 11. NİĞDE ANADOLU 26 9 7 10 34 31 3 34 12. UTAŞ UŞAKSPOR 26 6 12 8 30 25 5 30 13. GÜMÜŞHANESPOR 26 5 12 9 28 33 -5 27 14. HACETTEPE 26 6 8 12 34 44 -10 26 15. BAYRAMPAŞA 26 4 8 14 20 37 -17 20 16. ANKARA DEMİRSPOR 26 4 5 17 24 44 -20 17 17. MANİSASPOR 26 3 3 20 24 75 -51 -3 18. GAZİANTEPSPOR 26 3 2 21 11 68 -57 -25



Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.