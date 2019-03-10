Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 26. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü liderliğini sürdürdü
10 Mart 2019 Pazar 17:36
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 26. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğunda kaldı.
Gruplarda 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
-------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
MENEMEN BELEDİYESPOR
26
16
7
3
56
32
24
55
2.
FATİH KARAGÜMRÜK
26
16
4
6
42
26
16
52
3.
TUZLASPOR
26
15
6
5
48
15
33
51
4.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
26
12
10
4
46
22
24
46
5.
ŞANLIURFASPOR
26
12
7
7
34
29
5
43
6.
ETİMESGUT BELEDİYESPOR
26
10
6
10
31
30
1
36
7.
PENDİKSPOR
26
9
8
9
35
36
-1
35
8.
KAHRAMANMARAŞSPOR
26
9
7
10
27
31
-4
34
9.
SİVAS BELEDİYESPOR
26
9
7
10
31
36
-5
34
10.
BAK SPOR
26
8
10
8
30
37
-7
34
11.
KIRKLARELİSPOR
26
9
6
11
36
33
3
33
12.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
26
8
9
9
27
31
-4
33
13.
TARSUS İDMANYURDU
26
7
9
10
31
42
-11
30
14.
BANDIRMASPOR BALTOK
26
7
6
13
31
42
-11
27
15.
FETHİYESPOR
26
4
13
9
26
31
-5
25
16.
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
26
4
11
11
33
48
-15
23
17.
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
26
5
6
15
22
51
-29
21
18.
TOKATSPOR
26
3
10
13
20
34
-14
19
- Beyaz Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
-----------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
KEÇİÖRENGÜCÜ
26
18
5
3
48
22
26
59
2.
SARIYER
26
17
6
3
48
22
26
57
3.
YILPORT SAMSUNSPOR
26
17
4
5
43
20
23
55
4.
KASTAMONUSPOR 1966
26
17
3
6
46
19
27
54
5.
SAKARYASPOR
26
15
7
4
44
22
22
52
6.
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
26
13
6
7
39
22
17
45
7.
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
26
12
3
11
40
37
3
39
8.
İNEGÖLSPOR
26
11
5
10
31
33
-2
38
9.
AMED SPORTİF FAALİYETLER
26
10
7
9
33
26
7
37
10.
EYÜPSPOR
26
9
7
10
34
31
3
34
11.
NİĞDE ANADOLU
26
9
7
10
34
31
3
34
12.
UTAŞ UŞAKSPOR
26
6
12
8
30
25
5
30
13.
GÜMÜŞHANESPOR
26
5
12
9
28
33
-5
27
14.
HACETTEPE
26
6
8
12
34
44
-10
26
15.
BAYRAMPAŞA
26
4
8
14
20
37
-17
20
16.
ANKARA DEMİRSPOR
26
4
5
17
24
44
-20
17
17.
MANİSASPOR
26
3
3
20
24
75
-51
-3
18.
GAZİANTEPSPOR
26
3
2
21
11
68
-57
-25
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
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