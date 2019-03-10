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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 26. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü liderliğini sürdürdü

10 Mart 2019 Pazar 17:36
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 26. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğunda kaldı.

Gruplarda 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


- Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MENEMEN BELEDİYESPOR26 16 7 3 56 32 24 55
2. FATİH KARAGÜMRÜK26 16 4 6 42 26 16 52
3. TUZLASPOR26 15 6 5 48 15 33 51
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR26 12 10 4 46 22 24 46
5. ŞANLIURFASPOR26 12 7 7 34 29 5 43
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR26 10 6 10 31 30 1 36
7. PENDİKSPOR26 9 8 9 35 36 -1 35
8. KAHRAMANMARAŞSPOR26 9 7 10 27 31 -4 34
9. SİVAS BELEDİYESPOR26 9 7 10 31 36 -5 34
10. BAK SPOR26 8 10 8 30 37 -7 34
11. KIRKLARELİSPOR26 9 6 11 36 33 3 33
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR26 8 9 9 27 31 -4 33
13. TARSUS İDMANYURDU26 7 9 10 31 42 -11 30
14. BANDIRMASPOR BALTOK26 7 6 13 31 42 -11 27
15. FETHİYESPOR26 4 13 9 26 31 -5 25
16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR26 4 11 11 33 48 -15 23
17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ26 5 6 15 22 51 -29 21
18. TOKATSPOR26 3 10 13 20 34 -14 19


- Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KEÇİÖRENGÜCÜ26 18 5 3 48 22 26 59
2. SARIYER26 17 6 3 48 22 26 57
3. YILPORT SAMSUNSPOR26 17 4 5 43 20 23 55
4. KASTAMONUSPOR 196626 17 3 6 46 19 27 54
5. SAKARYASPOR26 15 7 4 44 22 22 52
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR26 13 6 7 39 22 17 45
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR26 12 3 11 40 37 3 39
8. İNEGÖLSPOR26 11 5 10 31 33 -2 38
9. AMED SPORTİF FAALİYETLER26 10 7 9 33 26 7 37
10. EYÜPSPOR26 9 7 10 34 31 3 34
11. NİĞDE ANADOLU26 9 7 10 34 31 3 34
12. UTAŞ UŞAKSPOR26 6 12 8 30 25 5 30
13. GÜMÜŞHANESPOR26 5 12 9 28 33 -5 27
14. HACETTEPE26 6 8 12 34 44 -10 26
15. BAYRAMPAŞA26 4 8 14 20 37 -17 20
16. ANKARA DEMİRSPOR26 4 5 17 24 44 -20 17
17. MANİSASPOR26 3 3 20 24 75 -51 -3
18. GAZİANTEPSPOR26 3 2 21 11 68 -57 -25


Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.


Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:36
  1. 26. hafta
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  4. TFF 2. Lig

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