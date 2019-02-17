Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü
17 Şubat 2019 Pazar 15:54
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Grupta 22. haftada Tuzlaspor, lig ikincisi Menemen Belediyespor'a sahasında 3-1 yenilmesine rağmen averajla liderliğini devam ettirdi.
Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
-------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
TUZLASPOR
22
14
4
4
44
13
31
46
2.
MENEMEN BELEDİYESPOR
22
13
7
2
48
26
22
46
3.
FATİH KARAGÜMRÜK
22
12
4
6
36
24
12
40
4.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
22
10
8
4
37
17
20
38
5.
ŞANLIURFASPOR
22
10
6
6
27
24
3
36
6.
PENDİKSPOR
22
9
6
7
32
28
4
33
7.
ETİMESGUT BELEDİYESPOR
22
9
6
7
30
26
4
33
8.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
22
7
8
7
24
27
-3
29
9.
SİVAS BELEDİYESPOR
22
8
5
9
26
30
-4
29
10.
TARSUS İDMANYURDU
22
7
7
8
29
36
-7
28
11.
KAHRAMANMARAŞSPOR
22
7
6
9
21
27
-6
27
12.
BAK SPOR
22
6
9
7
23
32
-9
27
13.
KIRKLARELİSPOR
22
6
6
10
25
30
-5
24
14.
FETHİYESPOR
22
4
10
8
24
28
-4
22
15.
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
22
4
10
8
30
38
-8
22
16.
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
19
41
-22
20
17.
BANDIRMASPOR BALTOK
22
4
6
12
24
38
-14
18
18.
TOKATSPOR
22
2
9
11
16
30
-14
15
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