Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü. Grupta 22. haftada Tuzlaspor, lig ikincisi Menemen Belediyespor'a sahasında 3-1 yenilmesine rağmen averajla liderliğini devam ettirdi. Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TUZLASPOR 22 14 4 4 44 13 31 46 2. MENEMEN BELEDİYESPOR 22 13 7 2 48 26 22 46 3. FATİH KARAGÜMRÜK 22 12 4 6 36 24 12 40 4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 22 10 8 4 37 17 20 38 5. ŞANLIURFASPOR 22 10 6 6 27 24 3 36 6. PENDİKSPOR 22 9 6 7 32 28 4 33 7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 22 9 6 7 30 26 4 33 8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 22 7 8 7 24 27 -3 29 9. SİVAS BELEDİYESPOR 22 8 5 9 26 30 -4 29 10. TARSUS İDMANYURDU 22 7 7 8 29 36 -7 28 11. KAHRAMANMARAŞSPOR 22 7 6 9 21 27 -6 27 12. BAK SPOR 22 6 9 7 23 32 -9 27 13. KIRKLARELİSPOR 22 6 6 10 25 30 -5 24 14. FETHİYESPOR 22 4 10 8 24 28 -4 22 15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 22 4 10 8 30 38 -8 22 16. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 22 5 5 12 19 41 -22 20 17. BANDIRMASPOR BALTOK 22 4 6 12 24 38 -14 18 18. TOKATSPOR 22 2 9 11 16 30 -14 15





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.