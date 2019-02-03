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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Beyaz Grup'ta 20. hafta maçlarının ardından Sakaryaspor liderliğe yükseldi

03 Şubat 2019 Pazar 17:28
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından liderliğe Sakaryaspor yükseldi.

Grupta 20. haftanın son maçında Hacettepe'yi sahasında 1-0 yenen Sakaryaspor, Sarıyerspor'un Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilmesiyle liderlik koltuğuna çıktı.

Beyaz Grup'ta 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR20135237172044
2.SARIYER20126234201442
3.KEÇİÖRENGÜCÜ20125333191441
4.YILPORT SAMSUNSPOR20124432181440
5.KASTAMONUSPOR 196620123537172039
6.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR20105533161735
7.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR2010283127432
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER209382619730
9.İNEGÖLSPOR208572523229
10.UTAŞ UŞAKSPOR206862316726
11.EYÜPSPOR206682023-324
12.GÜMÜŞHANESPOR204972124-321
13.NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ195682125-421
14.HACETTEPE SPOR2055102735-820
15.BAYRAMPAŞA2028101026-1614
16.ANKARA DEMİRSPOR2034132033-1313
17.MANİSASPOR2032151753-36-4
18.GAZİANTEPSPOR1932141147-36-25


Not: Manisaspor'un 15, Gaziantepspor'un 33 puanı silindi.



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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:28
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