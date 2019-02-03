Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Beyaz Grup'ta 20. hafta maçlarının ardından Sakaryaspor liderliğe yükseldi



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından liderliğe Sakaryaspor yükseldi. Grupta 20. haftanın son maçında Hacettepe'yi sahasında 1-0 yenen Sakaryaspor, Sarıyerspor'un Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilmesiyle liderlik koltuğuna çıktı. Beyaz Grup'ta 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.SAKARYASPOR 20 13 5 2 37 17 20 44 2.SARIYER 20 12 6 2 34 20 14 42 3.KEÇİÖRENGÜCÜ 20 12 5 3 33 19 14 41 4.YILPORT SAMSUNSPOR 20 12 4 4 32 18 14 40 5.KASTAMONUSPOR 1966 20 12 3 5 37 17 20 39 6.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 20 10 5 5 33 16 17 35 7.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 20 10 2 8 31 27 4 32 8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 20 9 3 8 26 19 7 30 9.İNEGÖLSPOR 20 8 5 7 25 23 2 29 10.UTAŞ UŞAKSPOR 20 6 8 6 23 16 7 26 11.EYÜPSPOR 20 6 6 8 20 23 -3 24 12.GÜMÜŞHANESPOR 20 4 9 7 21 24 -3 21 13.NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ 19 5 6 8 21 25 -4 21 14.HACETTEPE SPOR 20 5 5 10 27 35 -8 20 15.BAYRAMPAŞA 20 2 8 10 10 26 -16 14 16.ANKARA DEMİRSPOR 20 3 4 13 20 33 -13 13 17.MANİSASPOR 20 3 2 15 17 53 -36 -4 18.GAZİANTEPSPOR 19 3 2 14 11 47 -36 -25

Not: Manisaspor'un 15, Gaziantepspor'un 33 puanı silindi.





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