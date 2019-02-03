Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Beyaz Grup'ta 20. hafta maçlarının ardından Sakaryaspor liderliğe yükseldi03 Şubat 2019 Pazar 17:28
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından liderliğe Sakaryaspor yükseldi.
Grupta 20. haftanın son maçında Hacettepe'yi sahasında 1-0 yenen Sakaryaspor, Sarıyerspor'un Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilmesiyle liderlik koltuğuna çıktı.
Beyaz Grup'ta 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|20
|13
|5
|2
|37
|17
|20
|44
|2.SARIYER
|20
|12
|6
|2
|34
|20
|14
|42
|3.KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|12
|5
|3
|33
|19
|14
|41
|4.YILPORT SAMSUNSPOR
|20
|12
|4
|4
|32
|18
|14
|40
|5.KASTAMONUSPOR 1966
|20
|12
|3
|5
|37
|17
|20
|39
|6.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR
|20
|10
|5
|5
|33
|16
|17
|35
|7.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|20
|10
|2
|8
|31
|27
|4
|32
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|9
|3
|8
|26
|19
|7
|30
|9.İNEGÖLSPOR
|20
|8
|5
|7
|25
|23
|2
|29
|10.UTAŞ UŞAKSPOR
|20
|6
|8
|6
|23
|16
|7
|26
|11.EYÜPSPOR
|20
|6
|6
|8
|20
|23
|-3
|24
|12.GÜMÜŞHANESPOR
|20
|4
|9
|7
|21
|24
|-3
|21
|13.NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ
|19
|5
|6
|8
|21
|25
|-4
|21
|14.HACETTEPE SPOR
|20
|5
|5
|10
|27
|35
|-8
|20
|15.BAYRAMPAŞA
|20
|2
|8
|10
|10
|26
|-16
|14
|16.ANKARA DEMİRSPOR
|20
|3
|4
|13
|20
|33
|-13
|13
|17.MANİSASPOR
|20
|3
|2
|15
|17
|53
|-36
|-4
|18.GAZİANTEPSPOR
|19
|3
|2
|14
|11
|47
|-36
|-25
Not: Manisaspor'un 15, Gaziantepspor'un 33 puanı silindi.
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