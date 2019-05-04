Futbol: TFF 2. Lig - Ligde 34. ve son hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'e 34. ve son hafta maçları tamamlandı.

Ligde tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



- Kırmızı Grup

Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği: 3-1 Bandırmaspor Baltok-Fethiyespor: 2-1

Fatih Karagümrük-Tokatspor: (Konuk ekibin maça çıkmaması üzerine oynanmadı)

Etimesgut Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 4-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-0

Pendikspor-Kahramanmaraşspor: 6-3

Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: 1-1

Konya Anadolu Selçukspor-Menemen Belediyespor: 4-3

BAK Spor-Kırklarelispor: 0-0



- Beyaz Grup



Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sancaktepe Belediyespor: 3-2

Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor: 2-1

Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 3-0

Keçiörengücü-Manisaspor: 5-0 İnegölspor-Ankara Demirspor: 1-1

Niğde Anadolu-Hacettepe: 2-2 Bayrampaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Sarıyer-UTAŞ Uşakspor: 1-3



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