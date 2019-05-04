Futbol: TFF 2. Lig
- Ligde 34. ve son hafta maçları tamamlandı04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:02
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'e 34. ve son hafta maçları tamamlandı.
Ligde tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği: 3-1
Bandırmaspor Baltok-Fethiyespor: 2-1
Fatih Karagümrük-Tokatspor: (Konuk ekibin maça çıkmaması üzerine oynanmadı)
Etimesgut Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 4-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-0
Pendikspor-Kahramanmaraşspor: 6-3
Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: 1-1
Konya Anadolu Selçukspor-Menemen Belediyespor: 4-3
BAK Spor-Kırklarelispor: 0-0
- Beyaz Grup
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sancaktepe Belediyespor: 3-2
Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor: 2-1
Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 3-0
Keçiörengücü-Manisaspor: 5-0
İnegölspor-Ankara Demirspor: 1-1
Niğde Anadolu-Hacettepe: 2-2
Bayrampaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Sarıyer-UTAŞ Uşakspor: 1-3
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