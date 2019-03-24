Futbol: TFF 2. Lig - Ligde 28. hafta sona erdi



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'in 28. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup

Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-0 Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-2 BAK Spor-Menemen Belediyespor: 0-7 Pendikspor-Fatih Karagümrük: 2-0 Bandırmaspor Baltok-Konya Anadolu Selçukspor: 3-3 Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 1-0 Kırklarelispor-Tuzlaspor: 1-1

- Beyaz Grup

İnegölspor-Manisaspor: 5-1 Yılport Samsunspor-Niğde Anadolu: 2-0 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hacettepe: 1-1

Kastamonuspor 1966-Sarıyer: 2-0

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