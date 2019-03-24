Futbol: TFF 2. Lig
- Ligde 28. hafta sona erdi24 Mart 2019 Pazar 17:08
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'in 28. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-0
Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-2
BAK Spor-Menemen Belediyespor: 0-7
Pendikspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Bandırmaspor Baltok-Konya Anadolu Selçukspor: 3-3
Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 1-0
Kırklarelispor-Tuzlaspor: 1-1
- Beyaz Grup
İnegölspor-Manisaspor: 5-1
Yılport Samsunspor-Niğde Anadolu: 2-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hacettepe: 1-1
Kastamonuspor 1966-Sarıyer: 2-0
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