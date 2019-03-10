Futbol: TFF 2. Lig - Ligde gruplarda 26. hafta maçları yapıldı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi. Ligde gruplarda tamamı bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup:

Kahramanmaraşspor-Fethiyespor: 0-0 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 1-1 Zonguldak Kömürspor-Menemen Belediyespor: 1-2 Bandırmaspor Baltok-Tarsus İdmanyurdu: 1-0 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-2 Kırklarelispor-Tokatspor: 1-0 BAK Spor-Darıca Gençlerbirliği: 3-1 Etimesgut Belediyespor-Fatih Karagümrük: 0-1 Pendikspor-Şanlıurfaspor: 0-1

- Beyaz Grup:

İnegölspor-Hacettepe: 2-0 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0 Ankara Demirspor-UTAŞ Uşakspor: 2-2 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü: 0-2 Kastamonuspor 1966-Yılport Samsunspor: 1-0 Sancaktepe Belediyespor-Sakaryaspor: 1-0 Eyüpspor-Manisaspor: 7-2 Bayrampaşa-Niğde Anadolu: 2-1

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