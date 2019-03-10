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Futbol: TFF 2. Lig

- Ligde gruplarda 26. hafta maçları yapıldı

10 Mart 2019 Pazar 17:09
Futbol: TFF 2. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi.

Ligde gruplarda tamamı bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:


- Kırmızı Grup:


Kahramanmaraşspor-Fethiyespor: 0-0

Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 1-1

Zonguldak Kömürspor-Menemen Belediyespor: 1-2

Bandırmaspor Baltok-Tarsus İdmanyurdu: 1-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-2

Kırklarelispor-Tokatspor: 1-0

BAK Spor-Darıca Gençlerbirliği: 3-1

Etimesgut Belediyespor-Fatih Karagümrük: 0-1

Pendikspor-Şanlıurfaspor: 0-1


- Beyaz Grup:


İnegölspor-Hacettepe: 2-0

Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Ankara Demirspor-UTAŞ Uşakspor: 2-2

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü: 0-2

Kastamonuspor 1966-Yılport Samsunspor: 1-0

Sancaktepe Belediyespor-Sakaryaspor: 1-0

Eyüpspor-Manisaspor: 7-2

Bayrampaşa-Niğde Anadolu: 2-1

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:09
  1. Beyaz Grup
  2. Futbol
  3. Kırmızı Grup
  4. TFF 2. Lig

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