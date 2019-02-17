Futbol: TFF 2. Lig
- Ligde 22. hafta bir maç dışında tamamlandı17 Şubat 2019 Pazar 15:43
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 22. hafta bir maç dışında sona erdi.
Ligde Kırmızı Grup'ta haftanın maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta saat 17.00'de Sakaryaspor, Manisaspor'u konuk edecek.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Kahramanmaraşspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Sivas Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Konya Anadolu Selçukspor: 1-0
Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 0-0
Etimesgut Belediyespor-Pendikspor: 2-1
Fethiyespor-Tokatspor: 0-0
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-UTAŞ Uşakspor: 2-1
Gümüşhanespor-Hacettepe: 1-1
Sancaktepe Belediyespor-Sarıyer: 0-2
İnegölspor-Bayrampaşa: 2-1
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