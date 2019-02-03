Futbol: TFF 2. Lig - Ligde 20. hafta tek maç dışında tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 20. hafta tek karşılaşma dışında sona erdi. Beyaz Grup'ta saat 15.00'te başlayan Sakaryaspor-Hacettepe maçı dışında ligde günün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle: Kırmızı Grup Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-2 Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-2 BAK Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-1 Menemen Belediyespor-Tokatspor: 1-1 Kırklarelispor-Pendikspor: 0-3 Fethiyespor-Fatih Karagümrük: 2-0 Zonguldak Kömürspor-Bandırmaspor Baltok: 1-1 Tuzlaspor-Darıca Gençlerbirliği: 7-0

Beyaz Grup Gaziantepspor-Niğde Anadolu: Gaziantepspor maça çıkmadı Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 2-1 Gümüşhanespor-Keçiörengücü: 1-0 Eyüpspor-Bayrampaşa: 3-1 Ankara Demirspor-Kastamonuspor 1966: 2-0 İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

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