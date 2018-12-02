Futbol: TFF 2. Lig
- Ligde 15. hafta maçları tamamlandı02 Aralık 2018 Pazar 15:41
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 15. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Tuzlaspor-Pendikspor: 1-0
Tokatspor-Şanlıurfaspor: 1-1
Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor: 3-0
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Gaziantepspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-0
Sakaryaspor-Kastamonuspor 1966: 2-1
UTAŞ Uşakspor-Yılport Samsunspor: 1-2
Ankara Demirspor-Eyüpspor: 1-3
Manisaspor-Bayrampaşa: 1-0
Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor: 2-3
YORUM YAZ