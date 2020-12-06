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Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2 maç haricinde tamamlanan 12. haftanın ardından Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 21:07:10 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi.

Ligde 12. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Ankaraspor-Adanaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor karşılaşmaları haricinde tamamlandı.

Zirve mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, haftaya lider giren Altınordu ile deplasmanda karşılaştı. Başkent temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazanarak 24 puana yükselerek liderliği devraldı.

Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-İstanbulspor: 2-0

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-3

Giresunspor-Eskişehirspor: 2-0

Beypiliç Boluspor-Altay: 1-0

Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1

Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Adana Demirspor-Akhisarspor: 2-0


- Puan durumu


Oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ127322091124
2. ALTINORDU127231713423
3. ADANA DEMİRSPOR116322191221
4. TUZLASPOR116321916321
5. YILPORT SAMSUNSPOR11551159620
6. GİRESUNSPOR125521613320
7. İSTANBULSPOR115331711618
8. ALTAY115241711617
9. BURSASPOR124262022-214
10. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR114251215-314
11. MENEMENSPOR113441215-313
12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR123451420-613
13. AKHİSARSPOR12345916-713
14. ADANASPOR93331310312
15. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR123361415-112
16. BEYPİLİÇ BOLUSPOR112451114-310
17. ANKARASPOR11227717-108
18. ESKİŞEHİRSPOR12048524-191

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.


- Gelecek haftanın programı


TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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