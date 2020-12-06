Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2 maç haricinde tamamlanan 12. haftanın ardından Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi
İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi.
Ligde 12. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Ankaraspor-Adanaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor karşılaşmaları haricinde tamamlandı.
Zirve mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, haftaya lider giren Altınordu ile deplasmanda karşılaştı. Başkent temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazanarak 24 puana yükselerek liderliği devraldı.
Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-İstanbulspor: 2-0
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-3
Giresunspor-Eskişehirspor: 2-0
Beypiliç Boluspor-Altay: 1-0
Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1
Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 0-2
Adana Demirspor-Akhisarspor: 2-0
- Puan durumu
Oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|7
|3
|2
|20
|9
|11
|24
|2. ALTINORDU
|12
|7
|2
|3
|17
|13
|4
|23
|3. ADANA DEMİRSPOR
|11
|6
|3
|2
|21
|9
|12
|21
|4. TUZLASPOR
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|3
|21
|5. YILPORT SAMSUNSPOR
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|6
|20
|6. GİRESUNSPOR
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|3
|20
|7. İSTANBULSPOR
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|6
|18
|8. ALTAY
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|6
|17
|9. BURSASPOR
|12
|4
|2
|6
|20
|22
|-2
|14
|10. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|-3
|14
|11. MENEMENSPOR
|11
|3
|4
|4
|12
|15
|-3
|13
|12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|-6
|13
|13. AKHİSARSPOR
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|-7
|13
|14. ADANASPOR
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|3
|12
|15. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|12
|3
|3
|6
|14
|15
|-1
|12
|16. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|-3
|10
|17. ANKARASPOR
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|-10
|8
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|12
|0
|4
|8
|5
|24
|-19
|1
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
- Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
8 Aralık Salı:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
9 Aralık Çarşamba:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)
16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
10 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.