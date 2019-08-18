Futbol: TFF 1. Lig
- Osmanlıspor: 2 - Boluspor: 118 Ağustos 2019 Pazar 00:05
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak
Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 90+3 Barış Zeren), Todorovic (Dk. 76 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk (Dk. 90+6 Oğuz Yıldırım)
Boluspor: Ozan Evrim Özenç, Sincere Seth, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer (Dk. 90 İsmail Konuk), Umut Gündoğan (Dk. 58 Mutlu Güler), Cumali Bişi, Mustafa Durak, Bilal Kısa (Dk. 74 Gökhan Sazdağı), Mustafa Eskihellaç, Poepon
Goller: Dk. 60 Poepon (Boluspor), Dk. 67 Blagojevic, Dk. 86 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Eren İyican, Dk. 48 Hasan Kılıç, Dk. 90+3 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 50 Ümit Kurt, Dk. 54 Umut Gündoğan (Boluspor)
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 2-1 yendi.
YORUM YAZ