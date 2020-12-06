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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adana Demirspor: 2 - Akhisarspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-06 21:00:39 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk Curbay

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal (Dk. 8 Süleyman Koç, Dk. 85 Semih Güler), Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Sinan Kurt (Dk. 72 Gökhan İnler), Pa Dibba, Erkan Zengin (Dk. 85 Sedat Şahintürk), Traore, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 72 Yunus Akgün)

Akhisarspor: Lukac, Musa Nizam, Alperen Babacan, Vrsajevic, Doğukan Nelik, Çekdar Orhan, Kadir Keleş (Dk. 71 Bertuğ Bayar), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Gökmen Aydoğdu), Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 15 Onurcan Güler, Dk. 71 Bora Yılmaz), Mert Efe Çölbeyi (Dk. 46 Hadzic)

Goller: Dk. 45+1 Sinan Kurt, Dk. 59 Erkan Zengin (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Rotman, Dk. 58 Musa Nizam (Akhisarspor), Dk. 58 Traore, Dk. 73 Rassoul (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, sahasında Akhisarspor'u 2-0 yendi.



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