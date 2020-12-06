Futbol: Süper Lig
Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0
Stat: Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Ersan Adem Gülüm, Omar İmeri, Eren Albayrak, Fredy (Dk. 67 Ali Eren İyican), Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Sidney Sam), Podolski, Amilton (Dk. 89 Orgill), Jahovic
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Kitsiou, Pinto, Diousse (Dk. 66 Borven), Alper Potuk (Dk. 46 Endri Çekiçi), Orkan Çınar (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lobjanidze (Dk. 88 Adzic), Bolingi
Gol: Dk. 45+3 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Alper Potuk, Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 45 Podolski, Dk. 51 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
59. dakikada Şahverdi Çetin'in ceza sahası dışından şutunda araya giren Antalyasporlu defans oyuncuları, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
73. dakikada Podolski'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Sidney Sam, topukla şık şutunda, kaleci Friedrich gole izin vermedi.
82. dakikada Podolski'nin ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
90+2. dakikada Adzic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin, iki hamlede topu kontrol etti.
90+3. dakikada Orgill'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Müsabaka, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.