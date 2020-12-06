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Spor

Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-06 17:02:41 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Ersan Adem Gülüm, Omar İmeri, Eren Albayrak, Fredy, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski, Amilton, Jahovic

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Kitsiou, Pinto, Diousse, Alper Potuk, Orkan Çınar, Lobjanidze, Bolingi

Gol: Dk. 45+3 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Alper Potuk, Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 45 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

20. dakikada Podolski'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada Orkan Çınar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

24. dakikada ceza sahasında yerde kalan Kitsiou'ya, Eren Albayrak'ın faul yaptığını değerlendiren hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti ve Eren'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Hakem Meler, daha sonra VAR incelemesi sonucu penaltı ile kırmızı kart kararlarını iptal etti. Bunun üzerine oyun dışına gönderilen Eren Albayrak, sahaya döndü.

45+3. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Podolski'nin orta sahadan pasında sağ kanatta topla buluşan Jahovic, ceza sahasına girip kaleci Friedrich'in sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın seremonisinde, vefat eden eski milli futbolcu Raşit Karasu anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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