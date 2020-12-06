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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:47:15 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemeler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye (Dk. 62 Salibur) (Dk. 76 Chahechouhe), Jimmy Durmaz (Dk. 86 Vato Arveladze), Sobiech (Dk. 46 Mevlüt Erdinç)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin), Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah (Dk. 73 Yasin Pehlivan), Baiano (Dk. 41 Tunay Torun), Onur Bulut (Dk. 46 Michalak), Fernando (Dk. 62 Samudio), Remy

Goller: Dk. 15 ve 25 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Meriah (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sobiech, Dk. 85 Mevlüt Erdinç, Dk. 88 Vato Arveladze, Dk. 90+2 Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Donsah (Çaykur Rizespor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

90+1. dakikada Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta Meriah'ın indirdiği topu Emir Dilaver ağlara gönderdi ancak hakem golü Meriah'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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