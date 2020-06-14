Futbol: Süper Lig
Gençlerbirliği: 2 - İttifak Holding Konyaspor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan (Dk. 82 Soner Dikmen), Sessegnon (Dk. 65 Sefa Yılmaz), Candeias (Dk. 90 İlker Karakaş), Seuntjens (Dk. 46 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 65 Ayite), Stancu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson (Dk. 87 Thuram), Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia (Dk. 86 Erdon Daci), Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 66 Miya), Bajic
Goller: Dk. 59 Sio, Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 62 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Anicic, Dk. 73 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 Erdem Özgenç, Dk. 90+1 Flavio (Gençlerbirliği)
ANKARA (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
50. dakikada Flavio'nun kaptırdığı top sonrası gelişen atakta, Bajic'in ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanında dışarı gitti.
59. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun sağ kanattan ortasında Sio, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
62. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Bajic'in içeriye çevirdiği topu Jevtovic, ceza sahasında tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.
70. dakikada Bajic'in pasında kale önünde topla buluşan Shengelia, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
83. dakikada başkent temsilcisi skoru 2-1 yaptı. Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken topu Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir'e bıraktı. Ceza sahasında topla buluşan genç futbolcunun gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 31'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 26 puanda kaldı.