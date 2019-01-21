Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Ligde 18. hafta maçları tamamlandı- Medipol Başakşehir ilk sıradaki yerini korudu



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı. Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Bursaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıdaki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ankaragücü'nü 6-0 yenen Galatasaray haftanın en farklı galibiyetini elde etti.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: 1-2 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 3-2 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-0 Galatasaray-MKE Ankaragücü: 6-0 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-0 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 2-4 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-1 Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1

- Puan durumu

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 18 11 5 2 26 10 16 38 2. GALATASARAY 18 9 5 4 36 21 15 32 3. EVKUR YENİ MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32 4. KASIMPAŞA 18 9 2 7 37 29 8 29 5. TRABZONSPOR 18 8 5 5 34 26 8 29 6. BEŞİKTAŞ 18 8 5 5 31 24 7 29 7. ATİKER KONYASPOR 18 7 7 4 25 21 4 28 8. ANTALYASPOR 18 8 4 6 19 21 -2 28 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 6 6 6 24 25 -1 24 10. BURSASPOR 18 4 10 4 18 18 0 22 11. GÖZTEPE 18 7 1 10 20 22 -2 22 12. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 6 3 9 15 22 -7 21 13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 18 5 5 8 15 25 -10 20 14. MKE ANKARAGÜCÜ 18 6 2 10 17 32 -15 20 15. FENERBAHÇE 18 3 8 7 17 25 -8 17 16. AKHİSARSPOR 18 4 5 9 20 29 -9 17 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18 3 7 8 17 24 -7 16 18. ÇAYKUR RİZESPOR 18 2 9 7 20 28 -8 15





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