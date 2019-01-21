Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Ligde 18. hafta maçları tamamlandı- Medipol Başakşehir ilk sıradaki yerini korudu21 Ocak 2019 Pazartesi 22:23
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Bursaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıdaki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ankaragücü'nü 6-0 yenen Galatasaray haftanın en farklı galibiyetini elde etti.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 3-2
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-0
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 6-0
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-0
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 2-4
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-1
Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1
- Puan durumu
Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|18
|11
|5
|2
|26
|10
|16
|38
|2.
|GALATASARAY
|18
|9
|5
|4
|36
|21
|15
|32
|3.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|18
|9
|5
|4
|29
|18
|11
|32
|4.
|KASIMPAŞA
|18
|9
|2
|7
|37
|29
|8
|29
|5.
|TRABZONSPOR
|18
|8
|5
|5
|34
|26
|8
|29
|6.
|BEŞİKTAŞ
|18
|8
|5
|5
|31
|24
|7
|29
|7.
|ATİKER KONYASPOR
|18
|7
|7
|4
|25
|21
|4
|28
|8.
|ANTALYASPOR
|18
|8
|4
|6
|19
|21
|-2
|28
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|18
|6
|6
|6
|24
|25
|-1
|24
|10.
|BURSASPOR
|18
|4
|10
|4
|18
|18
|0
|22
|11.
|GÖZTEPE
|18
|7
|1
|10
|20
|22
|-2
|22
|12.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|18
|6
|3
|9
|15
|22
|-7
|21
|13.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|18
|5
|5
|8
|15
|25
|-10
|20
|14.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|6
|2
|10
|17
|32
|-15
|20
|15.
|FENERBAHÇE
|18
|3
|8
|7
|17
|25
|-8
|17
|16.
|AKHİSARSPOR
|18
|4
|5
|9
|20
|29
|-9
|17
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|18
|3
|7
|8
|17
|24
|-7
|16
|18.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|18
|2
|9
|7
|20
|28
|-8
|15
YORUM YAZ