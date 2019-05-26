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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2- Büyükşehir Belediye Erzurumspor küme düştü

26 Mayıs 2019 Pazar 21:16
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Mensah (Dk. 46 Asamoh Gyan), Mert Özyıldırım (Dk. 46 Varela), Chery, Deniz Türüç, Kravets (Dk. 65 Muammer Yıldırım)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Kanstrup, Leo, Taylan Antalyalı (Dk. 81 Sefa Akgün), Tshabalala, Emrah Başsan, Eduok (Dk. 87 Samed Ali Kaya), Sunu, Opseth (Dk. 61 Serkan Kurtuluş)

Goller: Dk. 11 Taylan Antalyalı, Dk. 43 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yenmesine karşın, küme düşmekten kurtulmadı.

Son haftaya 32 puanla 17. sırada giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 15. sıradaki Göztepe'nin evinde MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle küme düşme hattından kurtulamadı.

Sezonu 17. tamamlayan Erzurum ekibi, 1 sezon kaldığı Süper Lig'den tekrar 1. Lig'e geriledi.

57. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Varela'nın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Sehic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

63. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası dışına çıkan kaleci Lung, topa eliyle müdahale edince maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kart gördü.

72. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde savunmanın arasından iyi yükselen Asamoh Gyan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.

79. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak sağ kale direnin dibinden auta gitti.

90. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Tshabalala'nın kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.


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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 21:16
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. İstikbal Mobilya Kayserispor
  3. Spor Toto Süper Lig

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