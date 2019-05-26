0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Göztepe: 2 - MKE Ankaragücü: 1- İzmir temsilcisi, ligde kalmayı başardı

26 Mayıs 2019 Pazar 21:08
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Lumor), Poko, Castro, Serdar Gürler (Dk. 87 Reis), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 70 Borges)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Alihan Kubalas, Pazdan, Cebrail Karayel (Dk. 90 Sedat Ağçay), Sacko, Moke, Canteros, İlhan Parlak (Dk. 71 Mehmet Sak), Scarione (Dk. 46 Sadaev), Orgill

Goller: Dk. 14 Alpaslan Öztürk, Dk. 84 Deniz Kadah (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 74 Pazdan (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 79 Alihan Kubalas, Dk. 83 Cebrail Karayel (MKE Ankaragücü)


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 34. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla 38 puana ulaşan Göztepe ligde kalmayı başardı.

50. dakikada Canteros'un sol kanattan yaptığı ortada Orgill'in vuruşunda top üstten auta gitti.

74. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un sol kanattan kullandığı köşe atışında arka tarafta Pazdan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

80. dakikada Borges'in ceza alanı dışından attığı serbest vuruşta top dışarı gitti. Hakem Cüneyt Çakır VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi. Barajdaki oyunculardan Cebrail Karayel'in topa elle müdahale ettiğini tespit eden Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. 84. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında iki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan tartışmanın ardından hakem Cüneyt Çakır Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ı tribüne gönderdi.

Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Son hafta maçıyla puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi ligde kalmayı başardı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 21:08
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Fenerbahçe sezonu 6. sırada bitirdi
    3. Bülent Korkmaz: “Oyuncularımla gurur..
    4. Almanya'da parti yöneticileri..
    5. Balık avlamak için nehre giren genç..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı
    8. Cezayir'de eski başbakanlar ve..
    9. Malatya’da depo yangını
    10. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - MKE..
    11. Bursaspor küme düştü
    12. Amasya'da otomobil su kanalına çarptı:..
    13. Balıkesir'de erkek cesedi bulundu
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    16. Ordu’da yangın korkuttu
    17. Belçika'da genel ve bölgesel seçimler
    18. Irak'ta DEAŞ üyeliğiyle suçlanan..
    19. Hazırladıkları raporu Kılıçdaroğlu’na..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    21. Spor Toto Süper Lig’de Aksiharspor’un..
    22. Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu
    23. Fenerbahçe averajı kurtardı
    24. AP seçimlerinde ülkelerin çoğunda oy..
    25. Oğuz Kağan 211 gün sonra sahada
    26. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 -..
    27. Diyarbakır'da cinayet
    28. Bakan Soylu: Artık yoruldum
    29. Fenerbahçe 2019’u kupasız kapattı
    30. Kadıköy’de Mehmet Topal’a tepki
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi