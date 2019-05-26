Futbol: Spor Toto Süper Lig - Göztepe: 2 - MKE Ankaragücü: 1- İzmir temsilcisi, ligde kalmayı başardı

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Lumor), Poko, Castro, Serdar Gürler (Dk. 87 Reis), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 70 Borges)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Alihan Kubalas, Pazdan, Cebrail Karayel (Dk. 90 Sedat Ağçay), Sacko, Moke, Canteros, İlhan Parlak (Dk. 71 Mehmet Sak), Scarione (Dk. 46 Sadaev), Orgill

Goller: Dk. 14 Alpaslan Öztürk, Dk. 84 Deniz Kadah (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 74 Pazdan (MKE Ankaragücü) Sarı kartlar: Dk. 79 Alihan Kubalas, Dk. 83 Cebrail Karayel (MKE Ankaragücü)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 34. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla 38 puana ulaşan Göztepe ligde kalmayı başardı. 50. dakikada Canteros'un sol kanattan yaptığı ortada Orgill'in vuruşunda top üstten auta gitti. 74. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un sol kanattan kullandığı köşe atışında arka tarafta Pazdan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 80. dakikada Borges'in ceza alanı dışından attığı serbest vuruşta top dışarı gitti. Hakem Cüneyt Çakır VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi. Barajdaki oyunculardan Cebrail Karayel'in topa elle müdahale ettiğini tespit eden Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. 84. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 89. dakikasında iki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan tartışmanın ardından hakem Cüneyt Çakır Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ı tribüne gönderdi. Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Son hafta maçıyla puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi ligde kalmayı başardı.



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