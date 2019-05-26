Futbol: Spor Toto Süper Lig - Fenerbahçe: 3 - Antalyaspor: 1



Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Jailson, Eljif Elmas, Dirar (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Mehmet Ekici, Moses, Zajc (Dk. 68 Mehmet Topal) Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk (Dk. 74 Hakan Özmert), Diego, Tarık Çamdal, Chico, Amilton (Dk. 80 Doukara), Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 75 Drole)

Goller: Dk. 13 Zajc, Dk. 69 Eljif Elmas, Dk. 90+1 Moses (Fenerbahçe), Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Doğukan Sinik, Dk. 52 Diego, Dk. 58 Amilton (Antalyaspor), Dk. 50 Jailson (Fenerbahçe)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendi. 57. dakikada Dirar'ın kısa pasında kaptığı aldığı topla hareketlenen Amilton, Isla'dan da sıyrılarak meşin yuvarlağı rakip ceza sahası içine kadar sürdü. Amilton, kaleci Volkan ile karşı karşıya vuruşta topu dışarı gönderdi. 61. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda kaleci Ferhat seken topu kornere çeldi. 64. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Diego'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak önce kaleci Volkan'a daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Dirar meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 69. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan Moses ile gelişen atakta sıfıra inen Nijeryalı oyuncu, meşin yuvarlağı içerdeki Dirar'a, Dirar'da geriden gelen Eljif'e çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1. 90+1. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Jailson'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Moses'ın vuruşunda, top kaleciden sekti. Nijeryalı oyuncu, yeniden önüne düyen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1. Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.



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