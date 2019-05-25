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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Atiker Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic, Yatabare

Akhisarspor: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa Nizam, Kadir Keleş, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Zeki Yavru, Regattin, Barbosa, Manu


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Atiker Konyaspor-Akhisarspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Manu'nun ortası sonrası Barbosa'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

19. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hurtado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Halil Yeral'da kaldı.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:58
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