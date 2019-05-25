Futbol: Spor Toto Süper Lig - Atiker Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)



Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic, Yatabare Akhisarspor: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa Nizam, Kadir Keleş, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Zeki Yavru, Regattin, Barbosa, Manu

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Atiker Konyaspor-Akhisarspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 8. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı. 17. dakikada Manu'nun ortası sonrası Barbosa'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi. 19. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hurtado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Halil Yeral'da kaldı. Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.