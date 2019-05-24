Futbol: Spor Toto Süper Lig - Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2- Siyah-beyazlılar sezonu 3. sırada tamamladı



Stat: Vodafone Park Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek Beşiktaş: Karius, Necip Uysal (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Kagawa (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Quaresma (Dk. 55 Lens), Ljajic, Larin, Güven Yalçın Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Karim Hafez, Tarkan Serbest, Pavelka, İlhan Depe (Dk. 70 Veigneau), Hajradinovic (Dk. 62 Heintz), Trezeguet, Koita (Dk. 84 Perica) Goller: Dk. 10, 44 ve 45+1 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 13 Hajradinovic, Dk. 67 Koita (Kasımpaşa) Kırmızı kart: Dk. 90+4 Lens (Beşiktaş) Sarı kart: Dk. 80 Ljajic (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı. 67. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Isimat-Mirin'in kontrolünden çıkan topu kapan Koita ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2. 76. dakikada Caner Erkin'in soldan içeri ortaladığı topa Larin vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 77. dakikada Karius topu Vida'ya vererek oyunu başlattı. Vida'nın hatalı pası sonrasında Karim Hafez önünde bulduğu meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi, top az farkla üstten auta çıktı. 79. dakikada Trezeguet sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, Karius'tan dönen topu önünde bulan Koita'nın vuruşunda Karius bir kez daha gole izin vermedi. 89. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda kaleci topun kaleye gitmesini ayaklarıyla engelledi. Maçın 90+1. dakikasında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Lens, 90+4. dakikada ikinci sarıyı ve ardından da kırmızı kartı gördü ve oyun dışında kaldı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek sezonu 3. sırada bitirdi.

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