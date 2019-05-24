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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

24 Mayıs 2019 Cuma 18:56
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Elia, Bajic

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez, Junior Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 6 Ufuk Ceylan (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Visca topa kafayı vurdu. Önce üst direğe çarpan top ardından da kaleci Ufuk Ceylan'a çarparak gol çizgisini geçti: 1-0

9. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, sol kanatta topla buluşan Elia, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ufuk Ceylan soluna gelen topu kornere çeldi.

16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 18:56
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