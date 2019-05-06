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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor: 4 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2

06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:44
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Amiri (Dk. 58 Ekuban), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Murat Cem Akpınar), Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Rodallega (Dk. 75 Olcay Şahan)

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung (Dk. 38 Muammer Zülfikar Yıldırım), Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz (Dk. 81 Bilal Başacıkoğlu), Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Chery, Kravets, Varela (Dk. 81 Gyan)

Goller: Dk. 16 Sosa, Dk. 20 Yusuf Yazıcı, Dk. 65 Abdülkadir Ömür, Dk. 84 Novak (Trabzonspor) Dk. 32 ve 64 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Kravets, Dk. 69 Chery ve Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor) Dk. 50 Yusuf Yazıcı, Dk. 53 Hosseini (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 yendi.

54. dakikada Varela'nın soldan yerden sert ortasında, yakın mesafede Kravets'in vuruşunda, top üsten auta çıktı.

55. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Kravets, etkisiz bir vuruş yapınca kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

57. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı çizgisi önünde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

61. dakikada ceza alanı sağ çaprazında rakibinden sıyrılan Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, beraberliği sağladı. Varela'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

65. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin ara pasında savunmanın arkasında Abdülkadir Ömür, yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 3-2.

84. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile karşı karşıya kalan Novak, meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla filelere yolladı: 4-2.

86. dakikada Olcay Şahan'ın pasında, Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım uzanarak topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.





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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:44
  1. Futbol
  2. Spor Toto Süper Lig
  3. Trabzonspor

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