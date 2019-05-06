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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)

06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:41
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Amiri, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Rodallega

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung (Dk. 38 Muammer Zülfikar Yıldırım), Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Chery, Kravets, Varela

Goller: Dk. 16 Sosa, Dk. 20 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 32 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 45+2 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sosa'nın ceza yayı yakınından kullandığı serbest atışta, kaleci Lung'un müdahale ettiği top sol tarafındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

20. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın pasında Rodallega'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Lung'u geçen top yan direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

32. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Kravets'in pasında sağ çaprazda açısı daralan Hasan Hüseyin Acar, düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelerle buluşturdu: 2-1.

34. dakikada Sosa'nın pasında uzak mesafeden Rodallega'nın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45+1. dakikada Sosa'nın ceza yayından sert şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, güçlükle topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:41
  1. Futbol
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  3. Trabzonspor

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