Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 127 Nisan 2019 Cumartesi 21:04
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Zajc (Dk. 56 Valbuena), Dirar, Ayew (Dk. 66 Eljif Elmas), Soldado
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+2 Toure), Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Olcay Şahan), Yusuf Yazıcı (Dk. 77 Ekuban), Nwakaeme, Rodallega
Goller: Dk. 16 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 90+6 Valbuena (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 71 Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 21 Skrtel, Dk. 30 Soldado, Dk. 57 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 74 Hüseyin Türkmen, Dk. 85 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Harun topun kontrolünü iki hamlede sağladı.
61. dakikada sağdan Isla'nın ortasında ön direkte topu kontrol eden Soldado, geriden gelen Valbuena'yı gördü. Fransız futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine şutunda top direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada rakibinden sıyrılan Valbuena'nın ceza sahası dışından arka direğe plase vuruşunda top yandan auta gitti.
76. dakikada Valbuena'nın etkili ortasında altıpasın önünde müsait durumda bulunan Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
79. dakikada hücum yönünün solundan Sosa ile kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Nwakaeme'nin müsait durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
83. dakikada Eljif Elmas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
87. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
90. dakikada Valbuena'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Dirar'ın aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90+6. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena'nın ortasında top direkt ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
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