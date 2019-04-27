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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:54
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Zajc, Dirar, Ayew, Soldado

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

Gol: Dk. 16 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Skrtel, Dk. 30 Soldado (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk dakika içinde uzun kullanılan taç atışında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutunda savunmaya çarpan top kaleci Harun'u şaşırttı. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topu kontrol eden Abdülkadir Ömür, şık bir pasla Yusuf Yazıcı'yı ceza sahası içinde topla buluşturdu. Yusuf'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Soldado'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

40. dakikada Pereira'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Yusuf'un arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Skrtel'e çarptı. Seken top yeniden Yusuf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda top yandan auta çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:54
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