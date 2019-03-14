Futbol: Spor Toto Süper Lig - Ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım 16 Mart Cumartesi: 13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık 16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya 19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük 19.00 Beşiktaş-Göztepe: Serkan Çınar 17 Mart Pazar: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu 19.00 Bursaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

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