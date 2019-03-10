Futbol: Spor Toto Süper Lig Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Stat: Bornova Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan Emir, Serdar Gürler, Borges, Castro, Yasin Öztekin, Ngando, Deniz Kadah Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Trezeguet, Tarkan Serbest, Josue Sa, Karim Hafez, Pavelka, Koita Sarı kart: Dk. 45+1 Sadiku (Kasımpaşa)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Ngando'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Castro'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 24. dakikada Gassama'nın pasıyla topu kontrol eden Ngando'nun uzak mesafeden attığı şutta top auta çıktı. 38. dakikada ceza sahası hemen dışında topla buluşan Deniz Kadah'ın şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı araya giren savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 43. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Trezeguet'in şutunda top kaleci Beto'da kaldı. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

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