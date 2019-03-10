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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Çaykur Rizespor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

10 Mart 2019 Pazar 16:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike, Samudio, Umar, Boldrin, Vedat Muriç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut, Kravets

Gol: Dk. 22 Vedat Muriç (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 30 Boldrin, Dk. 38 Vedat Muriç (Çaykur Rizespor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

8. dakikada Melnjak'ın ara pasında ceza sahasına giren Umar'ın kaleci ile karşı karşıya bekletmeden vuruşunda, Lung topu ayakları ile çelmeyi başardı.

10. dakikada Umut Bulut'un soldan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde Kravets'in ayak içi plase vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samudio'nun soldan ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Boldrin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lung'dan dönen topu Vedat Muriç altıpas üzerinden boş kaleye gönderdi: 1-0.

29. dakikada Kravets'in ara pasında, defansın arkasına sarkan Umut Bulut'un, ceza sahasında yerden vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

36. dakikada kazanılan faul atışında sağ çaprazdan Deniz Türüç'ün yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Gökhan Akkan direk dibinden filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:58
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