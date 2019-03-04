Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 204 Mart 2019 Pazartesi 22:16
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz
Kasımpaşa: Scuffet, Veysel Sarı (Dk. 46 Hafes), Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Josue Sa (Dk. 81 Khalili), İlhan Depe (Dk. 46 Hajradinovic), Pavelka, Trezeguet, Perica
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Amiri), Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega
Goller: Dk. 30 ve 45+1 Nwakame (Trabzonspor), Dk. 63 Perica, Dk. 90 Trezeguet (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 30 Veysel Sarı, Dk. 53 Sadiku, Dk. 79 Josue Sa, Dk. 90+3 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 81 Yusuf Yazıcı, Dk. 86 Novak (Trabzonspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Savunmanın arkasında topla buluşan Perica'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.
63. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Hafes'in sağdan yaptığı ortada Perica, topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-2.
73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci son anda uzanarak topu kurtardı.
88. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda Toure, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. Hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi.
90. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Trezeguet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru eşitledi: 2-2.
Trabzonspor'un ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşma, Kasımpaşa'nın ikinci yarıdaki golleriyle 2-2 sona erdi.
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