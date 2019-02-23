Futbol: Spor Toto Süper Lig - Demir Grup Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 2



Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga (Dk. 84 Muhammet Demir), Hakan Arslan, Diabate, Rybalka (Dk. 63 Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Kone Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 86 Bahadır Öztürk), Fredy (Dk. 82 Yekta Kurtuluş), Serdar Özkan (Dk. 74 Doğukan Sinik), Doukara Goller: Dk. 36 Sangare, Dk. 45+2 Doukara (Penaltıdan) (Antalyaspor), Dk. 65 Kone (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 38 Amilton, Dk. 69 Fredy (Antalyaspor), Dk. 67 Braz (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 50. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. 65. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Douglas'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2 72. dakikada Serdar Özkan'ın ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 77. dakikada Sivasspor önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Erdoğan Yeşilyurt'un soldan ceza alanına ortasında Kone, arka direkte uygun durumda meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. 90. dakikada sağdan ceza alanına giren Muhammet Demir'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanından kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunda top yandan auta gitti. Mücadele, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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