Futbol: Spor Toto Süper Lig Demir Grup Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Diabate, Rybalka, Emre Kılınç, Kone Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Serdar Özkan, Doukara Goller: Dk. 36 Sangare, Dk. 45+2 Doukara (Penaltıdan) (Antalyaspor) Sarı kart: Dk. 38 Amilton (Antalyaspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 2. dakikada Douglas'ın pasında ceza alanında topla buluşan Kone, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı, müsait durumdaki Emre Kılınç'a aktardı. Bu futbolcunun sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan, topu ayaklarıyla çıkardı. 16. dakikada Serdar Özkan'ın soldan ceza alanına ortasında Doukara'nın vuruşunda üst direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı. 31. dakikada Fredy'nin ceza yayı içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı. 36. dakikada konuk ekip Antalyaspor öne geçti. Amilton'un pasında sağ kanatta topla buluşan ve hızla mesafe kateden Sangare'nin ceza yayı civarından yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 45+2. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza alanına giren Amilton, Braz ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Doukara, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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