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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4 - Demir Grup Sivasspor: 2

17 Şubat 2019 Pazar 15:45
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Kanstrup (Dk. 21 Serkan Kurtuluş), Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Eduok (Dk. 78 Sunu), Opseth (Dk 63. Rashad Muhammed)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas (Dk. 78 Fatih Aksoy), Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Diabate (Dk. 86 Muhammet Demir), Rybalka (Dk. 59 Özer Hurmacı), Emre Kılınç, Kone

Goller: Dk. 4 Scuk (penaltıdan), Dk. 30 ve 60 Eduok, Dk. 72 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 12 Rybalka, Dk. 56 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Douglas, Dk. 49 Uğur Çiftçi, Dk. 71 Braz, Dk. 74 Ndinga, Dk. 82 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 58 Lokman Gör, Dk. 85 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendi.

56. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Kone'nin sağdan ortasında, Hakan Arslan'ın gelişine yaptığı vuruşta top sağ köşeden ağlara gitti: 2-2

59. dakikada Diabate'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

60. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor yine öne geçti. Douglas'tan topu kapan Obertan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Eduok kafayla ağlara yolladı: 3-2

72. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Orta sahada topu kapan İbrahim Akdağ, ceza sahasına kadar sürdüğü meşin yuvarlağı Obertan'a aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 4-2

90. dakikada Fatih Aksoy'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kone'nin şutunda kaleci Sehic, sol köşeye doğru giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada kendi yarı alanında kaptığı topla soldan ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı süren Rashad Muhammed’in şutunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:45
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Demir Grup Sivasspor
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  4. SÜPER LİG

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