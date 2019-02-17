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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

17 Şubat 2019 Pazar 14:35
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Kanstrup (Dk. 21 Serkan Kurtuluş), Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Eduok, Opseth

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Diabate, Rybalka, Emre Kılınç, Kone

Goller: Dk. 4 Scuk (penaltıdan), Dk. 30 Eduok (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 12 Rybalka (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 34 Douglas (Demir Grup Sivasspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, müsabakaya formasında "Taraftar" yazısıyla çıktı.

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lokman Gör, Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uygulamasına başvuran Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada penayı atışını kullanan Scuk, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0

6. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kone bekletmeden pasını penaltı noktasının sağ çaprazındaki arkadaşı Rybalka'ya verdi. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda kaleci Sehic sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı.

12. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Douglas'ın sağdan ortasında ön direkte Hakan Arslan, kafayı vurdu, top kaleci Sehic'den döndü. Pozisyonu takip eden Rybalka, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt kararı veren hakem Bülent Yıldırım, VAR uygulamasına başvurdu ve golü geçerli saydı: 1-1

30. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Leo'nun soldan ortasında Opseth'in ceza yayı içinde yaptığı vuruşta Eduok, altıpas önünde topla buluştu. Bu futbolcunun dönerek çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar’ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısını, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 önde tamamladı.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:35
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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