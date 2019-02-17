Futbol: Spor Toto Süper Lig - Ligde 23 ve 24. hafta maçlarının programı açıklandı- 23. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Süper Lig'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı şöyle:

- 23. hafta

22 Şubat Cuma: 20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova) 20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi) 23 Şubat Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 24 Şubat Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı) 16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom) 25 Şubat Pazartesi: 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

- 24. hafta

1 Mart Cuma: 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya) 2 Mart Cumartesi: 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker) 3 Mart Pazar: 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya) 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir) 4 Mart Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.