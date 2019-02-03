Futbol: Spor Toto Süper Lig Akhisarspor: 0 - Medipol Başakşehir: 3

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 46 Barbosa), Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural (Dk. 87 Onur Ayık), Regattin, Rotman, Serginho, Manu (Dk. 63 Bokila), Josue, Cikalleshi

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 55 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 67 Elia), Arda Turan (Dk. 78 Demba Ba), Robinho

Goller: Dk. 32 Epureanu, Dk. 40 Robinho, Dk. 90+3 Demba Ba (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 22 Mossoro, Dk. 85 Clichy, Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Serginho, Dk. 42 Rotman, Dk. 44 Miguel Lopes, Dk. 47 Sissoko (Akhisarspor)

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. 53. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Manu'nun da olduğu pozisyonda top filelerle buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, VAR odası ile konuştuktan sonra ofsayt kararı verdi. 59. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun vuruşunda Fatih Öztürk pozisyonu önledi. 88. dakikada Barbosa'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. 90+1. dakikada Visca'nın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. 90+3. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan müsait durumdaki Demba Ba, topu 3. kez filelere gönderdi: 3-0. Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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