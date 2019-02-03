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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Akhisarspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

03 Şubat 2019 Pazar 16:53
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural, Regattin, Rotman, Serginho, Manu, Josue, Cikalleshi

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho

Goller: Dk. 32 Epureanu, Dk. 40 Robinho (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Serginho, Dk. 42 Rotman, Dk. 44 Miguel Lopes (Akhisarspor)


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 üstün tamamladı.

Müsabakanın 9. dakikasında Mossoro'nun aktardığı topla sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Visca'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahasına giren Visca'nın etkisiz vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.

19. dakikada Josue'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Akhisarspor'un kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda kazandığı serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda köşeye giden topu kaleci Mert Günok kurtardı.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında penaltı noktası yakınında Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Robinho'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:53
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