Futbol: Spor Toto Süper Lig - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1



Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 25 Serkan Kurtuluş), Egemen Korkmaz, Kanstrup, Leo, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Emrah Başsan), Scuk, Rashad Muhammed, (Dk. 64 Obertan) Taylan Antalyalı, Edouk, Opseth

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Saadane, Petrucci (Dk. 53 Abdullah Durak), Umar (Dk. 85 Orhan Ovacıklı), Boldrin, Chahechouhe (Dk. 63 Nakoulma), Muric Gol: Dk. 76 Boldrin (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: (İlk yarı bittikten sonra) Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+4 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi. 72. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan konuk ekibin futbolcusu Boldrin'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Nakoulma, sol çaprazdan cezasa sahasına girmek isterken savunmadan seken topu takip eden Boldrin'in ceza yayı içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruş kaleci Sehic'in altından filelere gitti: 0-1 80. dakikada orta sahadan Taylan Antalyalı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Opseth'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 90. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Egemen Korkmaz kafayı vurdu, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi. Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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