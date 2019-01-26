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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Göztepe: 0 - Galatasaray: 1

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler (Dk. 71 Yasin Öztekin), Borges (Dk. 76 Deniz Kadah), Poko, Halil Akbunar (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Castro, Jerome

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 90+4 Semih Kaya), Selçuk İnan (Dk. 79 Donk), Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 89 Muğdat Çelik)

Gol: Dk. 72 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Gassama, Dk. 74 Poko, Dk. 90+3 Deniz Kadah (Göztepe), Dk. 38 Sinan Gümüş, Dk. 71 Marcao, Dk. 85 Mariano (Galatasaray)


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin penaltı vuruşundan yararlanamadığı müsabakada Galatasaray, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 54. dakikasında ceza alanı içinde Jerome ile Maicon'un mücadelesinin ardından pozisyonu devam ettiren Bülent Yıldırım VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu bir kez daha izledi. Maicon'un topa elle temas ettiğine karar veren Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges'in şutunda top yandan auta gitti.

72. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Sinan Gümüş göğsüyle müdahale ettiği top filelerle buluştu: 0-1

79. dakikada Yasin Öztekin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

88. dakikada sakatlanan Lamine Gassama'nın oyuna devam edemediği Göztepe, oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 10 kişi tamamladı.

90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztürk'ün şutunda top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 21:06
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