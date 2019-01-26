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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Göztepe: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

26 Ocak 2019 Cumartesi 19:54
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Borges, Poko, Halil Akbunar, Castro, Jerome

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Selçuk İnan, Onyekuru, Sinan Gümüş

Sarı kartlar: Dk. 31 Gassama (Göztepe), Dk. 38 Sinan Gümüş (Galatasaray)


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Reis kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Galatasaraylı oyuncuların geri pasla Muslera'ya gönderdiği topa baskı yapan Jerome meşin yuvarlağa dokunsa da top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Onyekuru'nun sol çapraz pozisyon attığı şutta kaleci Beto topu kontrol etti.

35. dakikada sol kanattan Sinan Gümüş'ün yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top dışarı gitti.

38. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Halil'in vuruşunda top auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 19:54
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