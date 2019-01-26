Futbol: Spor Toto Süper Lig - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Bursaspor: 1



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Mensah, Chery, Deniz Türüç (Dk. 90+5 Levent Gülen), Varela (Dk. 73 Kucher), Kravets (Dk. 59 Hasan Hüseyin Acar), Umut Bulut Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 86 Saivet), Lima (Dk. 70 Sakho), Tunay Torun (Dk. 80 Shehu), Yusuf Erdoğan, Umut Nayir Goller: Dk. 30 Yusuf Erdoğan (Bursaspor), Dk. 48 Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor) Kırmızı kart: Dk. 57 Mensah (Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 2 Yusuf Erdoğan, Dk. 26 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 11 Sapunaru, Dk. 74 Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. 48. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde ceza sahası içinde Umut Nayir topu uzaklaştırdı. Yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Lopes kafayla rakip ceza alanına gönderdi. Gelen topu Umut Bulut yükselerek ceza alanına koşu yapan Sapunaru'nun önüne indirmeyi başardı. Sol çaprazda kaleciyle baş başa kalan Sapunaru, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in solundan filelere gönderdi: 1-1 57. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Bir pozisyonda Tunay Torun'a faul yapan Mensah'a maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'dan yapılan uyarı üzerine pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu kararını değiştirerek Mensah'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 90+2 kendi yarı alanından hızlı çıkan Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy'un ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı. Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.



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