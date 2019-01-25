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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

25 Ocak 2019 Cuma 22:36
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat-Mirin (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Adriano (Dk. 78 Larin), Medel, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz (Dk. 60 Caner Erkin)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 85 Kanstrup), Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Sunu (Dk. 79 Kone), Rashad Muhammed (Dk. 68 Opseth)

Goller: Dk. 69 Dorukhan Toköz (Kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 87 Quaresma (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 33 Necip Uysal, Dk. 38 Burak Yılmaz, Dk. 63 Dorukhan Toköz, Dk. 73 Medel (Beşiktaş), Dk. 72 Lokman Gör, Dk. 83 Tolga Ünlü, Dk. 85 Sehic, Dk. 90 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin yanından auta çıktı.

56. dakikada orta sahada aldığı topla Medel'den sıyrılan Rashad Muhammed, hızla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fransız futbolcunun karşı karşıya dar açıdan vuruşunda kaleci Karius direk dibinde ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

57. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisine gelen topa Sunu son anda kafayla dokundu. Ancak top uzak direğin yanından auta gitti.

62. dakikada ceza sahası yayı içinde şut çıkaran Adriano, topu kalenin yanından auta attı.

64. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan Necip Uysal'ın çevirdiği topa ceza sahası yayı içindeki Quaresma sağ ayağının dışıyla vurdu. Kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Quaresma'nın ortaladığı topa altıpas üzerinde Dorukhan Toköz kafayla vurdu. Sehic, bu kez soluna gelen meşin yuvarlağın kaleye girmesini uzanarak önledi.

69. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mücadelede öne geçti. Sağdan Emrah Başsan'ın ortaladığı topu Medel uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı gerisine düşen meşin yuvarlağa Scuk gelişine vurdu. Altıpas önündeki Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği top, önündeki takım arkadaşı Dorukhan Toköz'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

71. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı içinden vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

78. dakikada Beşiktaş skora denge getirdi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Ljajic'in ortasında, ön direkte Dorukhan Toköz düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.

87. dakikada Leo'ya rakip ceza sahasında arkadan yatarak sert müdahalede bulunan Quaresma, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın önünü açarak sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Beşiktaş savunması pozisyonun devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:36
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