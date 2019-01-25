Futbol: Spor Toto Süper Lig - Beşiktaş: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)



Stat: Vodafone Park Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat-Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Sunu, Rashad Muhammed Sarı kartlar: Dk. 33 Necip Uysal, Dk. 38 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 3. dakikada Ljajic'in sol çaprazda ceza alanı ön çizgisi gerisinden sert şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı. 8. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonu takip eden Ljajic, penaltı noktası üzerine gelen topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti. 32. dakikada Adriano'nun pasıyla sol kanatta buluştuktan sonra hızla ceza sahasına giren Quaresma, çaprazda sağına çektiği meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Sehic, soluna gelen topu uzanarak güçlükle kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



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