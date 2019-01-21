Futbol: Spor Toto Süper Lig - Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek (Dk. 88 Azad Toptik), Joseu Sa, Tarkan Serbest (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 68 Heintz), Pavelka, Trezeguet, Koita Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Umar (Dk. 78 Chahechouhe), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), Muric Gol: Dk. 23 Umar (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Dk. 45+2 Veysel Sarı, Dk. 87 Josue Sa (Kasımpaşa), Dk. 61 Orhan Ovacıklı, Dk. 65 Muric, Dk. 84 Boldrin, Dk. 88 Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. 69. dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Koita'nın altıpas yakınından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 73. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada Sadiku'nun ceza sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu üstten kornere çeldi. Kasımpaşa'nın baskı kurduğu son bölümdeki gol çabaları sonuçsuz kaldı ve Çaykur Rizespor maçtan 1-0 galip ayrıldı.



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