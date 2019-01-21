Futbol: Spor Toto Süper Lig - Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Bursaspor: Muhammed Şengezer, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado Gol: Dk. 20 Soldado (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 29 Barış Yardımcı (Bursaspor)

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Bursaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğünde tamamlandı. 8. dakikada sol kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Soldado'nun vuruşu sonrası Umut Meraş kale çizgisi üzerinden topu çıkardı. Pozisyonun devamında Dirar'ın ortasında kaleye yönelen topu Muhammed Şengezer kornere çeldi. 20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Soldado, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 26. dakikadaki Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Latovlevici, ceza sahasına orta yaptı. Altı pas önünde topla buluşan Aytaç Kara, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta attı. 30. dakikada ceza sahası önünde Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin kullandığı frikikte top, az farkla kalenin üstünden auta çıktı. 45+6. dakikada Dirar'ın pasında Mehmet Ekici kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla sağ çaprazda buluşan Soldado'nun dar açıya rağmen şutunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak taca çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



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