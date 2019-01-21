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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek, Joseu Sa, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Pavelka, Trezeguet, Koita

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Boldrin, Umar, Samudio, Muric

Gol: Dk. 23 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 45+2 Veysel Sarı (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Umar'ın dar açından sert vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Ramazan Köse direğin dibinden güçlükle çıkardı.

6. dakikada Trezeguet'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın açısını düzelttikten sonra yerden yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

19. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio, düzelttikten sonra çektiği şutta topu üstten auta gönderdi.

23. dakikada Çaykur Rizespor, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kararıyla öne geçti. Muric'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umar'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem Murat Ergin Gözütok, pozisyonda ofsayt olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu gol kararı verdi: 0-1.

28. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda yerden seken topu kaleci Gökhan Akkan güçlükle çeldi. Meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top bir kez daha Gökhan'dan döndü. Altıpas gerisinde pozisyonu takip eden Koita'nın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

43. dakikada Pavelka'nın pasında topla buluşan Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkteki Trezeguet meşin yuvarlağı kafayla Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:58
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